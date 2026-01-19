Advocaat van verdachte in zaak broer S10 vraagt om vrijlating

HAARLEM (ANP) - De advocaat van de 24-jarige man uit Zwaag die in oktober werd aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van de tweelingbroer van zangeres S10 heeft de rechter verzocht de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Dat bleek maandag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Haarlem. Verdachte Signiomar D. zit sinds 19 oktober 2025 vast en wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood tot gevolg. Naast D. zitten nog twee mannen uit Hoorn en een uit Rotterdam in hechtenis.

Emiel den Hollander, zoals de 24-jarige broer van S10 heette, werd op 16 april vorig jaar zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Volgens het OM werd Den Hollander vastgehouden in de flat en zag hij geen andere uitweg dan van het balkon op de vierde verdieping te springen. Hij overleed op 19 juni aan zijn verwondingen.