AEX-index zakt door zorgen over Amerikaanse importheffingen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag omlaag door zorgen over de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Na een eerder uitstel van een maand zijn de tarieven van 25 procent op goederen uit Canada en Mexico nu toch ingegaan. Ook werd het importtarief op producten uit China verhoogd van 10 naar 20 procent. Canada kondigde aan een importtarief van 25 procent te heffen op veel Amerikaanse producten.

Ook China sloeg terug met heffingen van 10 tot 15 procent op bepaalde landbouwproducten uit de VS. China reageerde eerder al met wederkerige importheffingen op de extra Amerikaanse tarieven voor Chinese goederen, die in februari werden ingevoerd. De handelsstrijd tussen de VS en zijn belangrijke handelspartners lijkt daarmee verder op te laaien.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 1 procent lager op 921,02 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 869,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,6 procent.