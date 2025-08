Vaccin tegen alvleesklierkanker moet binnen paar jaar op de markt zijn

Alvleesklierkanker is nog altijd een van de dodelijkste kankersoorten die er is. Een vaccin zou dan ook geweldig nieuws zijn. In het Erasmus MC wordt er hard aan gewerkt. Het middel zou zelfs binnen een aantal jaar beschikbaar moeten zijn.

"Het duurt nu vaak twee tot drie maanden om zo’n gepersonaliseerd vaccin te maken én is het heel duur. Ons doel is het sneller te produceren en het zonder winstoogmerk toegankelijk te maken voor iedere patiënt”, vertelt klinisch technoloog Casper van Eijck jr. aan AD.nl.

Op dit moment is slechts een op de tien patiënten met alvleesklierkanker na vijf jaar nog in leven. "Tot nu toe werkt er heel weinig voor wie alvleesklierkanker heeft", beaamt Van Eijck.

Het vaccin waar het Erasmus MC mee bezig is, leert het immuunsysteem van de patiënt om de tumor aan te vallen en op te ruimen. Zo'n gepersonaliseerd vaccin wordt al gebruikt in een kliniek in Duitsland, maar is daar niet speciaal voor alvleesklierkanker. De resultaten zijn hoopgevend, maar het middel is extreem duur en wordt niet vergoed.

Het Erasmus MC werkt aan een veel goedkoper vaccin dat voor iedereen beschikbaar moet komen. "Het is niet vandaag of morgen op de markt. Wij zijn nu bezig met wetenschappelijk onderzoek. Eind volgend jaar hopen we te beginnen met klinische testen. Maar alles bij elkaar kan het nog jaren duren voor we er alvleesklierkankerpatiënten mee kunnen helpen”, benadrukt Van Eijck.