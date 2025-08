Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

Een plotseling telefoontje: je Gmail-account zou zijn gehackt of geblokkeerd. Schrik niet, het is geen vriendelijke Google-medewerker aan de lijn, maar een oplichter die je digitaal leeg wil trekken. Steeds meer Nederlanders krijgen met deze nieuwe vorm van digitale fraude te maken.

De truc begint vaak overtuigend. De beller stelt zich voor als medewerker van Google en beweert dat je account in gevaar is. “Je account is geblokkeerd, maar we kunnen je helpen om er weer toegang tot te krijgen”, luidt het script. Kort daarna ontvang je een e-mail of sms met een link of een verificatiecode.

Val klapt dicht

Klik je daarop en vul je je gegevens in? Dan zit je in de val. Je geeft de sleutels van je account letterlijk uit handen. Want hoewel het allemaal legitiem lijkt, komt de informatie niet bij Google terecht, maar bij cybercriminelen.

“Het is goed om te weten dat Google je nooit zelf belt”, waarschuwen experts. Zelfs als er écht iets mis is met je account, zal het Amerikaanse techbedrijf je daar nooit telefonisch van op de hoogte brengen. Communicatie gaat altijd via e-mail, app-melding of sms en zelfs dan moet je extra alert zijn of het bericht wel echt van Google komt.

Wat te doen?

Hang direct op zodra iemand belt namens Google. Klik nooit op links die je via een telefoontje of onverwachte e-mail ontvangt. En zorg dat je tweestapsverificatie (2FA) inschakelt via de beveiligingsinstellingen van je Google-account. Zo voeg je een extra slot op de digitale deur toe.