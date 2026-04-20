AEX-index zakt na nieuwe sluiting Straat van Hormuz door Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag lager geopend door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vrijdag gingen de beurzen nog omhoog door het nieuws dat Iran de Straat van Hormuz volledig zou heropenen voor de commerciële scheepvaart. Zaterdag sloot Teheran de voor het olietransport belangrijke zeestraat echter weer af door de aanhoudende blokkade van de Iraanse havens door de Amerikaanse marine. Olie en gas werden daardoor weer duurder na de forse prijsdalingen op vrijdag.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 1018,34 punten. Vrijdag sloot de AEX nog op bijna 1024 punten en naderde daarmee het recordniveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Op 27 februari, een dag voor de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen op Iran, eindigde de index op 1027 punten. Op 25 februari tikte de AEX op 1031,79 punten de hoogste tussentijdse koers ooit aan en eindigde de index op een slotrecord van 1030,06 punten.