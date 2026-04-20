Kabinet wil OV een stuk goedkoper maken vanwege Hormuz, meerdere opties op tafel

Het kabinet overweegt een tijdelijke prijsverlaging in het openbaar vervoer op te nemen in het zogeheten ' Iran -pakket'. Met zo'n maatregel moeten forenzen die worden geraakt door de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten enigszins worden ontzien. Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf.

Volgens ingewijden zijn er afgelopen dagen meerdere opties in kaart gebracht om ook in het openbaar vervoer de nood wat te lenigen. Een tijdelijke prijsverlaging maakt mogelijk deel uit van een breder pakket waarmee het kabinet maandag de eerste concrete stappen zet om de financiële schade van de internationale spanningen enigszins te beperken.