Prachtig lenteweer in aantocht: ’Huid kan binnen 25-40 minuten verbranden’

De week begint fris, maar weest niet getreurd: dinsdag en woensdag beloven namelijk echte lentedagen te worden, met volop zon en aangename temperaturen. Vooral in het zuiden is het raak.

Volgens Weeronline zijn er flinke verschillen qua weerbeleving in ons land de komende dagen. "In Zuid-Nederland kan het kwik oplopen tot 18 graden. In het noorden is het een aantal graden kouder”, meldt het weerbureau. Maar één ding is zeker: de zon laat zich overal nadrukkelijk zien.

Weersverschillen

De week begint nog wat wisselvalliger. In het noorden en oosten trekken in de loop van de dag wolkenvelden binnen en er kan wat regen vallen. Met temperaturen tussen de 10 en 14 graden voelt het daar nog fris aan.

Vanaf dinsdag verandert het beeld. Op de Waddeneilanden blijft het met zo’n 12 graden relatief koel, terwijl het zuiden richting de 16 graden gaat. Woensdag wordt het nog zachter, met lokaal 18 graden in Limburg en Brabant. Donderdag lopen de contrasten verder op: zonnig en zacht in het zuiden, maar in plaatsen als Den Helder blijft het met zeewind steken rond de 11 graden.

Verraderlijke zonkracht

Vrijdag slaat het weer om en neemt de bewolking overal toe. Maar de echte verrassing zit niet in de temperatuur, maar in de zonkracht.

Want die is verraderlijk sterk voor april. "De zonkracht is midden op de dag 4 en dit betekent dat de huid in 25-40 minuten kan verbranden.” Goed blijven smeren dus.

Bron: Weeronline