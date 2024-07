AEX-index zakt voor het eerst sinds mei onder 900 punten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag lager geopend en zakte voor het eerst sinds 8 mei weer onder de 900 punten. De stemming op de beurzen wordt gedrukt door zorgen over de hoge waarderingen van vooral de chip- en techbedrijven, die dit jaar flink zijn gestegen. Zo kampten de Amerikaanse beurzen woensdag met de grootste verkoopgolf in zo'n anderhalf jaar tijd, na tegenvallende resultaten van Tesla en Google-moeder Alphabet.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 897,53 punten. Op 7 mei wist de AEX voor het eerst in de geschiedenis de 900 puntengrens te doorbreken. Begin vorige week tikte de index nog zelfs bijna de 950 punten aan. De AEX begon het jaar op 786,82 punten. Chipbedrijf Besi (min 12 procent) was de grootste daler in de AEX, na tegenvallende resultaten. Levensmiddelenconcern Unilever was de enige stijger met een plus van 5,5 procent dankzij goed ontvangen halfjaarcijfers.