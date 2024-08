AEX koerst af op hoger begin na verder herstel Japanse beurs

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht hoger te openen. De stemming op de beursvloeren wordt onder meer gesteund door een verder stevig herstel van de Japanse beurs. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, steeg de Nikkei 3,5 procent. De Japanse hoofdindex wist daarmee volledig te herstellen van de historische koersval van dik 12 procent aan het begin van vorige week. Die werd veroorzaakt door een sterke stijging van de Japanse yen en zorgen over een economische neergang in de VS.

Vooral de Japanse chipbedrijven lieten stevige koerswinsten zien, na een sterke stijging van het belangrijke Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia (plus 4 procent) op Wall Street. De andere Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven.

Beleggers kijken verder uit naar de Amerikaanse producentenprijzen, die later op de dag naar buiten komen. De prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat ze worden doorberekend aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie worden aangewakkerd, terwijl bij dalende prijzen de inflatie wordt afgeremd. Woensdag staat het Amerikaanse inflatiecijfer op het programma. Dan moet duidelijk worden of de inflatie voldoende is afgekoeld en de Federal Reserve in september kan beginnen met het verlagen van de rente.

Halfjaarcijfers TKH

Op het Damrak opende TKH de boeken. De technologiegroep zag de omzet en nettowinst in de eerste jaarhelft dalen. De prestaties in het tweede kwartaal waren volgens topman Alexander van der Lof wel aanzienlijk beter dan in de eerste drie maanden van het jaar. Het bedrijf wil daarnaast jaarlijks zo'n 15 miljoen euro aan kosten besparen. Voor het hele jaar rekent TKH op een onderliggende omzetgroei en een winst voor rente, belastingen en afschrijvingen van tussen 210 en 220 miljoen euro, tegen 222 miljoen euro in 2023.

Ook Cabka kwam met cijfers. De fabrikant van plastic pallets zag de omzet in de eerste jaarhelft dalen en leed een nettoverlies, door de zwakke vraag en lagere prijzen in de eerste drie maanden van het jaar. In het tweede kwartaal bleef de omzet stabiel ten opzichte van een jaar eerder. Wel verlaagde het bedrijf de omzetverwachting voor het hele jaar.

Euro- en oliekoersen

De euro was 1,0939 dollar waard, vergeleken met 1,0934 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 79,55 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 81,65 dollar per vat.