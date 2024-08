HelloFresh blijft profiteren van verkoop kant- en klaarmaaltijden

BERLIJN (ANP) - HelloFresh heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de bezorging van kant- en klaarmaaltijden. Het Duitse bedrijf heeft de afgelopen maanden fors geïnvesteerd in het aanbod binnen dit segment. Met de verkoop van kant- en klaarmaaltijden ving HelloFresh de krimp op bij de leveringen van boxen met ingrediënten om maaltijden zelf te maken.

HelloFresh boekte in de maanden april tot en met juni een omzet van ruim 1,9 miljard euro, 1,7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De opbrengsten uit de bezorging van kant- en klaarmaaltijden stegen met bijna 47 procent tot 519 miljoen euro. Het grootste deel van de omzet, ruim 1,4 miljard euro, komt nog altijd voor rekening van de ingrediëntenpakketten van HelloFresh. Dat was wel ruim 9 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2023.

Verder zag HelloFresh minder nieuwe klanten toetreden. Bestaande klanten plaatsten daarentegen meer bestellingen, voor zowel maaltijdboxen als kant- en klaarmaaltijden. Het totale aantal bestellingen daalde wel, met 3,6 procent tot bijna 29 miljoen. Gemiddeld gaven klanten 67,10 euro per bestelling uit. Dat was vorig jaar nog 63,60 euro.