AEX koerst af op lager begin ondanks recordstanden Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een lager begin. Op Wall Street werden daarentegen maandag nieuwe recordstanden bereikt door het aanhoudende optimisme over de verkiezingswinst van Donald Trump. Beleggers verwachten dat Trump de belastingen voor Amerikaanse bedrijven gaat verlagen en de regelgeving gaat versoepelen. Het protectionistisch economisch beleid van Trump zorgt echter voor terughoudendheid bij Europese beleggers. Trump wil namelijk hoge importheffingen invoeren op goederen uit China en andere landen, wat zou kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

De Aziatische aandelenmarkten gingen ook overwegend omlaag door de vrees voor hogere Amerikaanse importtarieven. De Nikkei in Tokio verloor 0,4 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai zakten 3 en 1,6 procent, mede door de aanhoudende teleurstelling over de steunmaatregelen van de Chinese overheid die vorige week werden aangekondigd.

De Amerikaanse website Decision Desk HQ meldde daarnaast dat de Republikeinse partij van de verkozen president Trump ook een meerderheid krijgt in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen behaalden eerder al een meerderheid in de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat vormen samen het Amerikaanse Congres. Een Republikeinse meerderheid in het Congres maakt het voor Trump makkelijker om ingrijpende beleidswijzigingen door te voeren.

Samenwerking Avantium

Op het Damrak kwamen TKH en Kendrion met cijfers. Technologiegroep TKH zag de omzet in het derde kwartaal dalen en werd iets negatiever over het resultaat dit jaar. Volgens topman Alexander van der Lof ligt het kostenbesparingsprogramma van 15 miljoen euro wel goed op koers. Dat programma zal volgens Van der Lof samen met de geplande hogere bezettingsgraad de margegroei ondersteunen. De producent van elektromagnetische componenten Kendrion zag de omzet en nettowinst uit voortgezette activiteiten stijgen in het derde kwartaal. Kendrion rondde de verkoop van zijn automotive-activiteiten in Europa en de VS op 1 oktober af.

Bioplasticbedrijf Avantium liet weten intensiever te gaan samenwerken met de Japanse brouwer Kirin. De twee bedrijven gaan onderzoeken of Kirin voor zijn flessen en verpakkingen gebruik kan maken van het door Avantium ontwikkelde plantaardige PEF.

Euro- en oliekoersen

De euro was 1,0633 dollar waard, tegen 1,0653 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 67,94 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 71,75 dollar per vat.