Katz benadrukt: geen sprake van bestand in Libanon

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische regering is niet van plan om afspraken te maken over een staakt-het-vuren in Libanon, benadrukt minister van Defensie Israel Katz op X. De Israëlische krijgsmacht zal Hezbollah in dat land "met volle kracht blijven aanvallen totdat de doelstellingen van de oorlog zijn bereikt", aldus de minister op X. De minister van Buitenlandse Zaken zei juist dat er schot zit in de onderhandelingen.

Katz meldde dinsdagochtend dat hij het kabinetsstandpunt maandag nog eens heeft besproken met de krijgsmacht. Hij zegt dat Israël het recht heeft om zich te verweren tegen dreiging vanuit Libanon. Hezbollah moet zich volgens hem ontwapenen en terugtrekken tot voorbij de rivier de Litani.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zei maandag tegen journalisten dat er "enige vooruitgang" wordt geboekt bij de onderhandelingen over een mogelijk staakt-het-vuren. Saar volgde deze week Katz op als buitenlandminister, nadat Katz minister van Defensie was geworden.