AEX licht hoger ondanks oplaaiend geweld in het Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag ondanks de onrust in het Midden-Oosten met een lichte plus gesloten. Beleggers bleven wel voorzichtig door het opgelaaide geweld tussen de Verenigde Staten en Iran, wat de stemming op de beurs drukte. Beide landen voerden dit weekend nieuwe aanvallen uit en gaven tegenstrijdige verklaringen af over de vraag of de Straat van Hormuz open is voor de scheepvaart.

De AEX eindigde 0,1 procent hoger op 1085,40 punten. De MidKap, de graadmeter voor middelgrote bedrijven in Amsterdam, sloot ook 0,1 procent hoger, op 1075,41 punten. In de rest van Europa noteerden de beurzen een wisselend beeld. Londen bleef nagenoeg vlak, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,3 procent stegen.

De vijandelijkheden in het Midden-Oosten bemoeilijken de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Door de spanningen in het gebied en zorgen over de Straat van Hormuz stegen de olieprijzen ruim 4 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore behoorde tot de grootste stijgers bij de hoofdfondsen met een plus van 2,7 procent.

AkzoNobel

AkzoNobel steeg 0,1 procent. Het verfconcern bevestigde dat het een bod heeft ontvangen van het Japanse Nippon Paint voor zijn consumententak. Het bestuur blijft echter voorstander van een fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het bod op Akzo's verftak is volgens het bedrijf bovendien een "aanzienlijke onderwaardering" van het bedrijfsonderdeel, heeft AkzoNobel kenbaar gemaakt aan Nippon. Daarnaast werd bekend dat de Russische president Vladimir Poetin Russische dochterondernemingen van AkzoNobel onder tijdelijk beheer heeft geplaatst. Volgens het verfconcern heeft dit nauwelijks invloed op de financiële prestaties.

Shell won 2,1 procent in de AEX. Het olie- en gasconcern maakte maandag bekend dat het de Indiase producent van wind- en zonne-energie Sprng Energy verkoopt voor 1,8 miljard dollar. Met de verkoop wil Shell zijn portefeuille met elektriciteitsactiviteiten verder optimaliseren. Het concern nam Sprng Energy in 2022 over voor circa 1,6 miljard dollar.

Air France-KLM

De chipbedrijven waren de grootste dalers bij de hoofdfondsen. Besi, ASMI en ASML noteerden minnen tot 3,3 procent. De grootste stijger was informatieleverancier Wolters Kluwer met 3,2 procent. Bank of America handhaafde het koopadvies voor het aandeel.

Randstad was in de MidKap de grootste stijger. Het uitzendbureau kreeg er ruim 6 procent bij. De grootste daler bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM met een verlies van 3,3 procent.