Volgens BILD behoren Dreo en Rowenta tot de twee beste betaalbare standventilatoren van 2026, vooral vanwege hun sterke koelprestaties en degelijke totaalindruk.

Waarom deze twee opvallen

BILD vergelijkt standventilatoren onder meer op koelvermogen, geluidsniveau, bediening, stabiliteit en stroomverbruik. In die vergelijking scoren Dreo en Rowenta het best als allround keuzes voor dagelijks gebruik in huis of op kantoor.

Dreo als moderne keuze

Dreo valt op door een combinatie van sterke luchtstroom, moderne functies en een relatief efficiënte werking. In andere vergelijkende tests staat de Dreo PolyFan-serie eveneens hoog genoteerd, wat het beeld versterkt dat dit merk sterk presteert in het premiumsegment.

Rowenta als vertrouwde keuze

Rowenta scoort vooral goed bij gebruikers die een stevige, klassieke en relatief stille standventilator zoeken. Vooral de Turbo Silence-lijn wordt in aanvullende koopgidsen genoemd als een populaire optie voor woonkamer en slaapkamer.

Verschillen in het kort

Merk Sterk punt Mogelijk nadeel Dreo Moderne functies en krachtige luchtstroom Op hogere standen duidelijk hoorbaar Rowenta Degelijke bouw en stille werking op lagere standen Minder moderne extra's dan sommige concurrenten

Geschikt voor Nederlandse lezers

Voor Nederlandse consumenten is Dreo interessant als slimme, moderne ventilator voor thuiswerken of grotere ruimtes. Rowenta past beter bij kopers die vooral eenvoud, betrouwbaarheid en een stiller profiel zoeken voor gebruik in de avond of nacht.