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Dit zijn volgens BILD de twee beste betaalbare ventilatoren van 2026

Tech, AI, auto
door Nina van der Linden
maandag, 13 juli 2026 om 18:28
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Volgens BILD behoren Dreo en Rowenta tot de twee beste betaalbare standventilatoren van 2026, vooral vanwege hun sterke koelprestaties en degelijke totaalindruk.
Waarom deze twee opvallen
BILD vergelijkt standventilatoren onder meer op koelvermogen, geluidsniveau, bediening, stabiliteit en stroomverbruik. In die vergelijking scoren Dreo en Rowenta het best als allround keuzes voor dagelijks gebruik in huis of op kantoor.
Dreo als moderne keuze
Dreo valt op door een combinatie van sterke luchtstroom, moderne functies en een relatief efficiënte werking. In andere vergelijkende tests staat de Dreo PolyFan-serie eveneens hoog genoteerd, wat het beeld versterkt dat dit merk sterk presteert in het premiumsegment.
Rowenta als vertrouwde keuze
Rowenta scoort vooral goed bij gebruikers die een stevige, klassieke en relatief stille standventilator zoeken. Vooral de Turbo Silence-lijn wordt in aanvullende koopgidsen genoemd als een populaire optie voor woonkamer en slaapkamer.
Verschillen in het kort
MerkSterk puntMogelijk nadeel
DreoModerne functies en krachtige luchtstroom Op hogere standen duidelijk hoorbaar 
RowentaDegelijke bouw en stille werking op lagere standen Minder moderne extra's dan sommige concurrenten 
Geschikt voor Nederlandse lezers
Voor Nederlandse consumenten is Dreo interessant als slimme, moderne ventilator voor thuiswerken of grotere ruimtes. Rowenta past beter bij kopers die vooral eenvoud, betrouwbaarheid en een stiller profiel zoeken voor gebruik in de avond of nacht.

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