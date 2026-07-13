De arme Trump raakt steeds verder verstrikt in zijn oorlog. Hij gaat nu tol heffen in de straat van Hormuz.

Donald Trump schuift zijn oorlog in de Golfregio op naar de wereldhandel: de Amerikaanse president kondigt tol aan voor schepen die door de Straat van Hormuz varen, één van de kwetsbaarste energie-slagaders ter wereld.[cite:19] Wat bezielt hem om van een crisiszone een Amerikaanse tolweg te maken?[

Donald Trump zit gevangen in een conflict dat hij zelf is gestart, en zoekt nu een nieuw machtsmiddel: geld innen in de Straat van Hormuz . De president presenteert het plan als simpele logica: als de VS de veiligheid van de zeestraat garanderen, mogen ze ook met de pet rondgaan langs de passerende tankers.[cite:13][cite:19] Maar achter die bravoure gaat een riskante ingreep in de wereldeconomie schuil.

De Straat van Hormuz is een smalle doorgang tussen Iran en Oman, op zijn smalste punt ongeveer 40 kilometer breed. Langs deze corridor stroomt meer dan een vijfde van alle wereldwijd vervoerde olie en een groot deel van het vloeibare gas dat per schip wordt verplaatst.Elk politiek incident — een droneaanval, een blokkade, een tolplan — kan zich razendsnel vertalen in hogere energieprijzen en nerveuze markten.

Trumps tolidee is tegelijk defensie-argument en binnenlandse campagneleus. En natuurlijk oeroude afpersing door piraten./ Hij kan thuis verkopen dat ‘de winnaar’ eindelijk laat betalen voor de bescherming van ’s werelds olie-route, terwijl hij bondgenoten en rivalen dwingt kleur te bekennen. Rederijen en energiebedrijven zullen de rekening naar consumenten doorschuiven, maar de symboliek is minstens zo belangrijk: de VS claimen openlijk een soort financiële soevereiniteit over een internationale vaarroute.

Voor Trump dreigt de tol echter een valkuil te worden. Hoe harder hij duwt, hoe groter de kans dat Iran en regionale spelers zoeken naar manieren om de Amerikaanse greep te omzeilen, via alternatieve routes, eigen tolplannen of nieuwe spanningen op zee. Zijn oorlog verschuift zo van raketten naar rekeningetjes, maar het risico blijft hetzelfde: één verkeerde zet in Hormuz, en de economische schokgolf is wereldwijd.