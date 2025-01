AEX opent fractie lager in afwachting banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht lager geopend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat later op de dag uitkomt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen naast de inflatie een grote rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

De AEX noteerde in de vroege handel een fractie in de min op 895,33 punten, na de winst een dag eerder. De MidKap daalde 0,6 procent tot 824,75 punten. In Frankfurt, Parijs en Londen waren vlakke uitslagen te zien.

Het banenrapport wordt om 14.30 uur Nederlandse tijd gepubliceerd. Economen gepolst door persbureau Bloomberg rekenen in doorsnee op een groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 165.000 banen. Dat zouden er wel minder zijn dan een maand eerder. Naast de banengroei worden dan ook gegevens gemeld over de werkloosheid en de uurlonen in 's werelds grootste economie. Daarnaast staan er ook cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de rol.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,6 procent, ondanks sterke omzetcijfers van het Taiwanese TSMC. De chipproducent zag de omzet in 2024 met ruim een derde stijgen in vergelijking met een jaar eerder door de grote vraag naar chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). TSMC levert chips aan bijvoorbeeld Nvidia en Apple en is ook een belangrijke klant van ASML.