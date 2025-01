Chipbedrijf TSMC voert verkopen verder op dankzij vraag naar AI

HSINCHU (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Chipbedrijf TSMC blijft flink profiteren van de grote wereldwijde vraag naar AI-technologie. Taiwan Semiconductor Manufacturing voerde afgelopen jaar de omzet met ruim een derde op. Dat was ook meer dan de belangrijke klant van chipmachinefabrikant ASML zelf had verwacht.

De totale inkomsten kwamen uit op omgerekend ruim 85 miljard euro. De winst steeg met bijna 30 procent. Dat meldde TSMC op basis van de voorlopige resultaten over het afgelopen jaar.

De cijfers van TSMC, de maker van chips voor onder meer Apple en Nvidia, tonen opnieuw aan dat er veel vraag blijft naar geavanceerde chips en dat de AI-hype nog niet over is. Het bedrijf blijft wel vatbaar voor de geopolitieke spanningen rond de productiefaciliteiten in Taiwan en een mogelijk verder oplaaiend handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.