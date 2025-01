Beurshandel in teken van belangrijk banenrapport VS

De aandacht van beleggers op de aandelenbeurzen gaat vrijdag vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat later op de dag uitkomt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen naast de inflatie een grote rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Het banenrapport wordt om 14.30 uur Nederlandse tijd gepubliceerd. Economen gepolst door persbureau Bloomberg rekenen in doorsnee op een groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 165.000 banen. Dat zouden er wel minder zijn dan een maand eerder. Naast de banengroei worden dan ook gegevens gemeld over de werkloosheid en de uurlonen in 's werelds grootste economie. Daarnaast staan er ook cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de rol.

NN Group

In Azië waren vrijdag rode cijfers te zien op de koersenborden. De Nikkei in Tokio zakte 1 procent en de Hang Seng in Hongkong verloor 0,9 procent.

Op het Damrak kan verzekeringsconcern NN Group op belangstelling rekenen. NN heeft de verkoop van zijn Turkse activiteiten aan branchegenoot Zurich Türkiye afgerond. Daarmee komt na ongeveer vijftien jaar een einde aan de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijf in Turkije. Bij het onderdeel, genaamd NN Hayat ve Emeklilik, werken meer dan 180 mensen.

Chipfondsen en Airbus

De chipfondsen in Amsterdam kunnen mogelijk in beweging komen door omzetcijfers van het Taiwanese TSMC. De chipfabrikant zag de omzet in december sterk stijgen in vergelijking met een jaar eerder door de grote vraag naar chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). TSMC levert chips aan bijvoorbeeld Nvidia en Apple.

In Parijs staat Airbus in de schijnwerpers. De Europese vliegtuigbouwer leverde vorig jaar 766 toestellen af, het hoogste aantal in zes jaar. Vliegtuigmaatschappijen steken de laatste tijd veel geld in het vernieuwen van hun vloot met zuinigere vliegtuigen zoals het A321neo-model. Dat toestel is momenteel het bestverkopende vliegtuig ter wereld.

Euro en olie

De euro was 1,0281 dollar waard, tegen 1,0300 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 74,34 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 77,36 dollar per vat.