AEX opent hoger na forse verliezen deze week door oorlog Iran

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 9:25
anp040326074 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag hoger geopend. De hoofdgraadmeter leed eerder deze week nog forse verliezen door zorgen bij beleggers over de oorlog in het Midden-Oosten. Nu lijken beleggers weer voorzichtig in te stappen.
De prijzen van olie en gas zijn hard gestegen door zorgen over de toevoer uit het Midden-Oosten. Dat heeft weer geleid tot vrees voor een hogere inflatie en schade aan de economische groei door het conflict. De olieprijzen stonden woensdag wel opnieuw hoger. President Donald Trump heeft gezegd dat de Amerikaanse marine tankers zal escorteren door de Straat van Hormuz als dat nodig is om ze te beschermen tegen Iraanse aanvallen.
De AEX noteerde kort na aanvang 0,9 procent in de plus op 999,11 punten, waarmee het niveau van 1000 punten weer heel dichtbij is. Op dinsdag daalde de hoofdindex 2,6 procent en op maandag meer dan 1 procent. De MidKap steeg 0,1 procent tot 984,00 punten.
