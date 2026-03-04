ECONOMIE
Uitvaartplechtigheid van drie dagen aangekondigd voor Khamenei

Samenleving
door Redactie
woensdag, 04 maart 2026 om 9:08
bijgewerkt om woensdag, 04 maart 2026 om 9:20
Een uitvaartplechtigheid van drie dagen is aangekondigd ter ere van de omgekomen hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, aldus Iraanse staatsmedia. De plechtigheid begint woensdag 19.30 uur Nederlandse tijd in het centrum van Teheran, in en rond de moskee die is genoemd naar zijn voorganger, ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989).
In de moskee zal Khamenei zijn opgebaard en mensen kunnen de laatste eer bewijzen.
De plechtigheid wordt na deze drie dagen gevolgd door een uitvaart met optocht. Meer informatie over de begrafenisstoet wordt dan bekendgemaakt.
De op 86-jarige leeftijd omgekomen Khamenei wordt begraven in de stad waar hij vandaan komt, Mashhad, ruim 700 kilometer ten oosten van Teheran.

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah.
De Opperste Leider is dood: dat verandert allesDe Opperste Leider is dood: dat verandert alles
