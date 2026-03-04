Economen: oorlog Iran kan Nederlander hard in portemonnee raken

UTRECHT (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten kan Nederlanders hard in de portemonnee raken. Daarvoor waarschuwen economen van Rabobank, die verschillende scenario's hebben doorgerekend met de impact op de Nederlandse economie. In het ongunstigste onderzochte scenario piekt de benzineprijs rond de 3 euro per liter, terwijl een nieuw energiecontract tijdelijk oploopt tot ruim 400 euro per maand.

Dit is volgens de kenners bij RaboResearch mogelijk als cruciale energie-infrastructuur in Qatar en Saudi-Arabië wordt vernietigd. De olieprijzen stijgen dan richting 150 dollar of meer en de gasprijzen tot 125 euro per megawattuur. De inflatie zou dan boven de 4 procent uitkomen en de economische groei zou 0,6 procentpunt terugvallen. In dat geval zou herstel pas in 2028 op gang komen.

Maar de bank heeft ook naar minder extreme scenario's gekeken. Zo is het volgens de economen ook mogelijk dat de benzineprijs langere tijd rond de 2,25 euro blijft en nieuwe energiecontracten in het voorjaar blijven schommelen tussen 240 en 250 euro per maand.