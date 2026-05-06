Lufthansa waarschuwt voor toenemende risico's door Iranoorlog

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 9:42
FRANKFURT (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Lufthansa waarschuwt voor toenemende risico's voor zijn financiële prestaties vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Daarmee doelt het bedrijf onder meer op mogelijke kerosinetekorten. Daarnaast lopen de kosten voor brandstof flink op.
Momenteel worden bij de hubs waarvan het bedrijf gebruikmaakt nog geen problemen verwacht. Maar een mogelijk verminderde brandstofbeschikbaarheid is volgens Lufthansa later dit jaar wel "een extra risicofactor", liet het concern weten bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.
De prijs voor ongeveer 80 procent van Lufthansa's brandstofvoorziening voor 2026 is al eerder vastgelegd. Hoewel het concern daarmee relatief beschermd is vergeleken met sommige concurrenten, lijken de extra kerosinekosten dit jaar naar verwachting toch op te tellen tot 1,7 miljard euro.
20.000 vluchten geschrapt
Om brandstofkosten te besparen heeft de luchtvaartgroep, die ook maatschappijen zoals Swiss en Brussels Airlines omvat, de sluiting van regionale airline CityLine al vervroegd en oudere vliegtuigen uit dienst genomen. Daardoor heeft het concern zo'n 20.000 vluchten moeten schrappen. Vakbonden dreigen om de CityLine-sluiting ook met stakingen.
Toch bevestigde Lufthansa woensdag zijn eerdere verwachtingen voor de resultaten in heel 2026. Door de Iranoorlog wijken ook veel reizigers uit van luchthavens in de Golfregio naar hubs van Lufthansa, wat zorgt voor extra vraag naar vluchten op sommige langeafstandroutes.
Lufthansa wist zijn verlies, gecorrigeerd voor onder meer belasting, in het eerste kwartaal ook te beperken tot 612 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg dit verlies nog 722 miljoen euro. De verbetering kwam doordat de sterke vraag naar langeafstandsvluchten de gestegen brandstofkosten en verstoringen door stakingen wist te compenseren.
