AEX opent hoger op eerste handelsdag van nieuw beursjaar 2026

Economie
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 9:28
anp020126066 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag, op de eerste handelsdag van het nieuwe beursjaar 2026, met winst geopend. Op nieuwjaarsdag waren de Europese beurzen gesloten. Ook op Wall Street zal de handel worden hervat na een vrije dag voor handelaren op donderdag.
Veel nieuws om de handel te sturen is niet voorhanden. In de ochtend komen er nog wel cijfers over de bedrijvigheid in de Europese industrie. In Nederland groeide de industriële bedrijvigheid in december iets minder sterk dan een maand eerder, meldde de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) al.
De AEX noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 955,79 punten. Vorig jaar ging de Amsterdamse hoofdgraadmeter meer dan 8 procent omhoog. Het was het derde positieve beursjaar op rij voor de AEX. De MidKap steeg in de vroege handel 0,6 procent tot 933,28 punten. In 2025 boekte de MidKap een jaarwinst van 11 procent.
