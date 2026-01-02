ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Simpele tip: op deze manier worden bananen minder snel rijp

Voedsel & Koken
door Peter Janssen
vrijdag, 02 januari 2026 om 9:23
anp 454371374
Sommige mensen houden van een (over)rijpe bruingele banaan, anderen laten de papperige, mierzoete substantie liever aan zich voorbijgaan. Deze simpele tip zorgt ervoor dat de tros bananen in je fruitschaal niet vliegensvlug in een sterk geurende, bruine fruitvliegsnack verandert.
Bananen scheiden net als veel andere fruitsoorten ethyleen uit. Dit gas ontstaat tijdens het rijpingsproces - vooral overrijpe vruchten maken veel van dit gas aan - en ontsnapt bij bananen via de steel, waardoor het rijpen van ander fruit in de omgeving wordt versneld.
Wikkel dus een stukje plastic, vershoudfolie of aluminiumfolie om de stelen heen, zodat het gas niet weg kan. Je zult zien dat het veel langer duurt voordat je bananen van kleur veranderen. In sommige winkels zit er om deze reden al wat plastic om de steel heen gedrapeerd.
Andersom kun je keiharde, zure kiwi's of onrijpe avocado's juist sneller laten rijpen door er een rijpe banaan of ander stuk fruit bij te leggen. Een overrijp stuk fruit werkt extra goed om ander fruit eetbaar te maken.
Bron: RTL

Lees ook

Last van constipatie? Dit fruit helptLast van constipatie? Dit fruit helpt
Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?
Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruitSlecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

anp010126086 1

BBB wilde ‘oernederlandse traditie’ behouden: BBB-minister Moes vindt brand Vondelkerk 'groot verlies'

142346044_m

De 8 vragen die je altijd aan je dokter in het ziekenhuis moet stellen

ANP-546090635

Waarom de ayatollahs in Iran nu wankelen

ANP-546115217

"Collega’s hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt"

ANP-543104616

Zit je vast in een verhaal dat niet meer bij je past? Zo breng je daar verandering in

Loading