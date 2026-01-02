Simpele tip: op deze manier worden bananen minder snel rijp

Sommige mensen houden van een (over)rijpe bruingele banaan, anderen laten de papperige, mierzoete substantie liever aan zich voorbijgaan. Deze simpele tip zorgt ervoor dat de tros bananen in je fruitschaal niet vliegensvlug in een sterk geurende, bruine fruitvliegsnack verandert.

Bananen scheiden net als veel andere fruitsoorten ethyleen uit. Dit gas ontstaat tijdens het rijpingsproces - vooral overrijpe vruchten maken veel van dit gas aan - en ontsnapt bij bananen via de steel, waardoor het rijpen van ander fruit in de omgeving wordt versneld.

Wikkel dus een stukje plastic, vershoudfolie of aluminiumfolie om de stelen heen, zodat het gas niet weg kan. Je zult zien dat het veel langer duurt voordat je bananen van kleur veranderen. In sommige winkels zit er om deze reden al wat plastic om de steel heen gedrapeerd.

Andersom kun je keiharde, zure kiwi's of onrijpe avocado's juist sneller laten rijpen door er een rijpe banaan of ander stuk fruit bij te leggen. Een overrijp stuk fruit werkt extra goed om ander fruit eetbaar te maken.