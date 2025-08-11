ECONOMIE
AEX opent licht hoger in aanloop naar ontmoeting Trump en Poetin

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 9:16
anp110825053 1
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De AEX-index is maandag licht hoger geopend op de Amsterdamse beurs. Beleggers daarbij de aanstaande ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vrijdag in Alaska. Ze hopen dat de ontmoeting de kans vergroot op het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Trump meldde vorige week dat bij een bestand tussen Rusland en Oekraïne gebieden zouden moeten worden geruild. Maar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is niet uitgenodigd voor het overleg omdat Poetin dat niet zou willen. Dit weekend hebben meerdere Europese leiders in een gezamenlijke verklaring benadrukt dat er geen vrede kan komen zonder Oekraïne daarbij te betrekken.
De AEX-index opende 0,4 procent hoger op 894,73 punten. De MidKap klom 0,1 procent naar 918,50 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent.
