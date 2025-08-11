Bitcoin nadert recordhoogte, ruim 122.000 dollar waard

De waarde van bitcoin nadert zijn recordhoogte. De koers van 's werelds grootste digitale munt wordt aangejaagd door een groeiende vraag van bedrijven die voorraden van digitale tokens op hun balans opbouwen.

Bitcoin was maandagochtend meer dan 122.000 dollar waard, niet ver onder het vorige record van ruim 123.000 dollar halverwege juli. Cryptomunt ether klom dit weekend al naar ruim 4300 dollar, het hoogste niveau sinds december 2021.

De stijgingen komen voort uit een toenemende interesse in cryptomunten onder grote investeerders. Beursgenoteerde bedrijven die zich richten op het verzamelen van cryptomunten hebben grote voorraden bitcoin en ether opgebouwd, volgens gegevens van cryptotrackers.

Ook de Amerikaanse importheffingen op goudstaven spelen een rol, volgens crypto-analist Rachael Lucas bij BTC Markets. Door de knelpunten in de aanvoer en beleidsrisico's waarmee goud te maken heeft, wint bitcoin volgens haar terrein.