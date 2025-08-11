ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bitcoin nadert recordhoogte, ruim 122.000 dollar waard

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 9:19
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 9:21
anp110825056 1
De waarde van bitcoin nadert zijn recordhoogte. De koers van 's werelds grootste digitale munt wordt aangejaagd door een groeiende vraag van bedrijven die voorraden van digitale tokens op hun balans opbouwen.
Bitcoin was maandagochtend meer dan 122.000 dollar waard, niet ver onder het vorige record van ruim 123.000 dollar halverwege juli. Cryptomunt ether klom dit weekend al naar ruim 4300 dollar, het hoogste niveau sinds december 2021.
De stijgingen komen voort uit een toenemende interesse in cryptomunten onder grote investeerders. Beursgenoteerde bedrijven die zich richten op het verzamelen van cryptomunten hebben grote voorraden bitcoin en ether opgebouwd, volgens gegevens van cryptotrackers.
Ook de Amerikaanse importheffingen op goudstaven spelen een rol, volgens crypto-analist Rachael Lucas bij BTC Markets. Door de knelpunten in de aanvoer en beleidsrisico's waarmee goud te maken heeft, wint bitcoin volgens haar terrein.
Vorig artikel

AEX opent licht hoger in aanloop naar ontmoeting Trump en Poetin

Volgend artikel

Yeşilgöz: had Douwe Bob niet moeten beschuldigen van Jodenhaat

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

ANP-531894488

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

ANP-510033763 (1)

Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

ANP-519250990

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen

ANP-524300797

Video: Servische minister krijgt live op tv een beroerte