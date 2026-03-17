AEX opent licht lager, olieprijzen gaan omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine min geopend, na de plus op maandag. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Die lieten weer een stijging zien, na de daling een dag eerder. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op energiefaciliteiten in de regio. Bij het grote Shah-gasveld in de Verenigde Arabische Emiraten is brand ontstaan. De brand is onder controle en er zijn geen gewonden door de aanval.

De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent meer op 97,27 dollar en Brentolie klom 3,5 procent tot 103,81 dollar per vat. Shell wist opnieuw te profiteren van de hogere prijzen, met een plus van 1,2 procent. In Londen won het Britse olie- en gasconcern BP 0,7 procent en het Franse TotalEnergies klom 1,1 procent in Parijs.

De AEX noteerde 0,1 procent lager op 1007,16 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 971,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. Londen ging licht omhoog.