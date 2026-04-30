WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

social media
door Peter Janssen
donderdag, 30 april 2026 om 12:53
WhatsApp is voor veel mensen hét archief van hun leven: foto’s van kinderen, vakanties, spraakmemo’s, werkchats en buurtgroepen verdringen elkaar in een eindeloze stroom berichten. Maar al die gezelligheid heeft een schaduwkant: WhatsApp slokt steeds meer opslagruimte op – en nu komt daar ook nog een prijskaartje bij.
Wie z’n chats bewaart en automatisch laat back-uppen, merkt dat de app gigabytes aan ruimte inneemt in de cloud. Tot nu toe voelde dat “gratis”, verstopt in de bundel van Google of Apple. Maar die tijd loopt af: wie veel bewaart, moet straks gewoon bijbetalen voor extra opslag. Niet omdat jij ineens meer bent gaan appen, maar omdat de gratis ruimte krapper wordt en de betaalde bundels aantrekkelijker in beeld komen.
In Nederlandse techmedia wordt voor WhatsApp-back-ups vaak gerekend met “ongeveer 20 euro per jaar” als je een extra bundel nodig hebt om je chats in de cloud te houden.
Daarmee wordt een ongemakkelijke vraag ineens urgent: hoeveel WhatsApp-herinneringen zijn het ons eigenlijk waard? We kunnen natuurlijk grote foto’s en video’s opschonen, automatische downloads uitzetten en oude chats verwijderen. Maar dat kost tijd – en voelt snel als digitale zelfcensuur.
De ander optie is simpel: betalen en slikken dat nog een stukje van ons digitale leven achter een abonnementsscherm verdwijnt. In beide gevallen dwingt WhatsApp ons na te denken over iets waar we liever niet mee bezig zijn: de echte prijs van “gratis” communicatie.

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expertDe beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert
Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.
Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terugZo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug
Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan

Schermloze wearables veroveren de sportmarkt: ringen en bandjes verdringen smartwatches

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

