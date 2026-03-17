ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Clara Wichmann in hoger beroep tegen producent borstimplantaten

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 9:38
AMSTERDAM (ANP) - Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann gaat in hoger beroep in de zaak tegen het Amerikaanse Allergan, een producent van borstimplantaten. In december oordeelde de rechter dat de producent niet verantwoordelijk is voor de ziektes die vrouwen hebben gekregen nadat zij de implantaten hadden laten plaatsen.
"Wij laten het hier niet bij zitten," zegt Linde Bryk, hoofd strategische rechtszaken bij Bureau Clara Wichmann. "Wij blijven strijden voor alle vrouwen die nog steeds door deze gebrekkige implantaten geraakt worden: de vrouwen die lymfeklierkanker kregen of op een andere manier langdurig ziek werden, maar ook de vrouwen die hun borstimplantaten preventief willen verwijderen."
Het bureau vertegenwoordigt naar eigen zeggen 60.000 Nederlandse vrouwen. Sommigen kregen na het plaatsen van de implantaten last van auto-immuunklachten. Ook kreeg een aantal mensen een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Bureau Clara Wichmann stelt dat de implantaten daardoor gebrekkig zijn en dat Allergan mensen bovendien niet goed heeft geïnformeerd over de risico's. Volgens de rechtbank was er echter te weinig bewijs dat implantaten de oorzaak zijn van de auto-immuunklachten. Wel hebben mensen een verhoogde kans op lymfeklierkanker. De rol van de implantaten daarbij is echter nog niet duidelijk. Allergan haalde de implantaten in 2018 van de markt.
Het oordeel van de rechtbank kwam volgens het bureau "als een enorme teleurstelling".
loading

POPULAIR NIEUWS

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

174771581_m

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

jan smit verbleef een maand in spaanse kliniek1582004654

Jan Smit en Liza Plat gaan scheiden. En Yvonne Coldeweijer weet meer

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

Loading