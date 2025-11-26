ECONOMIE
AEX sluit flink hoger door hoop op renteverlaging Fed in VS

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 17:58
anp261125162 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een flinke koerswinst gesloten. Beleggers trokken zich op aan het optimisme op Wall Street, waar nu rekening wordt gehouden met een mogelijke renteverlaging door de Federal Reserve volgende maand.
Zwakkere dan verwachte economische cijfers in de Verenigde Staten hebben de verwachting aangewakkerd dat de Fed de rente in dat land in december weer verlaagt. Beleggers hopen daar al langer op. Met een lagere rente kunnen bedrijven goedkoper geld lenen om investeringen te doen.
De AEX-index sloot 1,2 procent hoger op 943,68 punten. De MidKap eindigde 1,1 procent hoger op 894,19 punten. Op de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen waren plussen tot 1,1 procent te zien.
