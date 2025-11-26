ECONOMIE
Universiteit Leiden verplaatst lezing om protest in gebouw

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 18:01
anp261125163 1
LEIDEN (ANP) - Pro-Palestijnse demonstranten voeren woensdag actie in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. In het gebouw aan het Rapenburg zou politicoloog Hélène Landemore een lezing houden. Haar Cleveringa-oratie is verplaatst naar een ander gebouw een eindje verderop.
Volgens de universiteit is een kleine groep demonstranten in het Academiegebouw. Buiten zouden medestanders staan. In een verklaring die door de universiteit is verspreid, zegt Landemore dat ze begrip heeft voor het protest. "Mensen demonstreren wanneer ze boos zijn en zich ongehoord voelen. Democratie is messy. Universiteiten hebben de verantwoordelijkheid om vrije ruimtes te beschermen waarin mensen vrij kunnen spreken."
De betogers willen dat de Universiteit Leiden alle banden met Israël verbreekt in verband met de oorlog in de Gazastrook. Een speciale commissie komt binnenkort met een advies over samenwerking met universiteiten in Israël.
