Einde aan vervolging van Trump voor inmenging verkiezingen

door anp
woensdag, 26 november 2025 om 17:57
ATLANTA (ANP/AFP) - Een aanklager in de Amerikaanse staat Georgia heeft een einde gemaakt aan de vervolging van president Trump voor inmenging in de presidentsverkiezingen van 2020. Justitie in Georgia had Trump in 2023 aangeklaagd omdat hij pogingen zou hebben ondernomen de uitslag van de verloren verkiezingen te beïnvloeden. Ook de vervolging van andere aangeklaagden is geseponeerd.
Hiermee komt een einde aan een historische zaak die gold als een ernstige bedreiging voor de politieke toekomst van Trump, meldt de Amerikaanse zender CNN. Het betekent ook het einde van de laatste van meerdere zaken die tegen Trump liepen voordat hij in januari weer aantrad als president. Justitie in Georgia vindt de slepende kwestie niet meer in het belang van de burgers.
Het onderzoek begon kort nadat een telefoongesprek uit januari 2021 bekend werd, waarin de Republikein Trump druk uitoefende op een hoge Republikeinse functionaris in Georgia om de stemmen te "vinden" die hij nodig had om in de staat te winnen.
