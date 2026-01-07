AEX sluit flink lager na recordslotstand van dinsdag

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is woensdag flink lager gesloten. Daarmee is de graadmeter verder verwijderd van de grens van 1000 punten, nadat de AEX dinsdag nog een nieuw record had bereikt. Vooral de koers van postkluisjesbedrijf InPost (min 5,9 procent) drukte op de stemming.

Dinsdag steeg het aandeel van InPost juist flink. Het Poolse bedrijf met een beursnotering in Amsterdam maakte toen bekend een overnamevoorstel te hebben ontvangen. Van wie dat bod kwam, zei het bedrijf er niet bij. Sky News meldde woensdag dat investeringsmaatschappij Advent International erachter zit en leiding geeft aan een investeringsconsortium dat InPost van de beurs wil halen.

De AEX-index sloot 1,3 procent lager op 979,15 punten. Dinsdag eindigde de AEX op 991,67 punten, ruim boven het vorige record van net geen 986 punten uit oktober. De MidKap steeg 0,6 procent tot 953,58 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,8 procent en die in Londen daalde 0,7 procent.

Ook verzekeraars Aegon, ASR en NN Group stonden bij de dalers en verloren tot 4 procent. Verzekeraars ontvangen meer schademeldingen in Nederland door het winterse weer. Onder andere NN verwachtte woensdag dat smeltende sneeuw voor meer schade aan woningen gaat zorgen als de temperaturen weer oplopen.

Staalconcern ArcelorMittal eindigde helemaal bovenin de hoofdfondsen en klom 4,5 procent.

In de MidKap stond Aperam bovenaan en steeg 5,1 procent. Dinsdag verloor de roestvrijstaalmaker nog 2 procent. Aperam herhaalde de verwachtingen voor het vierde kwartaal. Volgens het bedrijf toont het orderboek geen tekenen van herstel en blijft de Europese markt uitdagend.

Air France-KLM zakte 0,7 procent. KLM heeft woensdag honderden vluchten geannuleerd op Schiphol vanwege het winterweer en omdat de toestellen ijsvrij moeten worden gemaakt. De afgelopen dagen hebben KLM en andere luchtvaartmaatschappijen op Schiphol om deze redenen ook al honderden vluchten in totaal moeten schrappen. KLM wilde geen commentaar geven over de kosten. Een luchtvaarteconoom stelde dat die waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's kunnen bedragen.