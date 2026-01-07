ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onlinesupermarkt Picnic bezorgt donderdag weer boodschappen

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 18:40
anp070126197 1
AMSTERDAM (ANP) - Onlinesupermarkt Picnic hervat de bezorgingen van bestelde boodschappen donderdagochtend. Woensdag schrapte Picnic alle bezorgingen, omdat het vanwege het winterse weer onverantwoord was om de weg op te gaan.
De weersvoorspellingen zien er goed uit, aldus Picnic. "Vanavond en vannacht stijgt de temperatuur overal boven het vriespunt. Er kan nog wat regen vallen en die leidt naar verwachting hier en daar tot gladheid, maar niet tot onveilige situaties."
Alle bestellingen worden donderdag op de afgesproken tijd gratis thuisbezorgd, belooft Picnic. De afgelopen dagen liepen bezorgingen vertraging op. Klanten van wie de bestelling is geannuleerd, krijgen volgens de onlinesupermarkt binnen enkele dagen hun geld terug.
"We gaan ervoor om morgen overal veilig en op tijd de boodschappen te bezorgen. Aan het eind van de middag zal het in het noorden van het land uitdagend worden, maar we hebben vertrouwen in onze bezorgers die door weer en wind bezorgen", zegt topman Michiel Muller.
loading

POPULAIR NIEUWS

43271ac2

Waarom gaat de hypotheekrente weer omhoog

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

ANP-546516217

Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips

212131975_m

Nieuw soort tandpasta blokkeert bacterie die tandvlees sloopt

ANP-546506095

Als je vlucht niet gaat: 9 dingen die altijd in je koffer moeten

77db9cfd-eec0-4d61-8497-9ca83c8f9a28

Musks Grok bedient nu ook pedofielen

Loading