Onlinesupermarkt Picnic bezorgt donderdag weer boodschappen

AMSTERDAM (ANP) - Onlinesupermarkt Picnic hervat de bezorgingen van bestelde boodschappen donderdagochtend. Woensdag schrapte Picnic alle bezorgingen, omdat het vanwege het winterse weer onverantwoord was om de weg op te gaan.

De weersvoorspellingen zien er goed uit, aldus Picnic. "Vanavond en vannacht stijgt de temperatuur overal boven het vriespunt. Er kan nog wat regen vallen en die leidt naar verwachting hier en daar tot gladheid, maar niet tot onveilige situaties."

Alle bestellingen worden donderdag op de afgesproken tijd gratis thuisbezorgd, belooft Picnic. De afgelopen dagen liepen bezorgingen vertraging op. Klanten van wie de bestelling is geannuleerd, krijgen volgens de onlinesupermarkt binnen enkele dagen hun geld terug.

"We gaan ervoor om morgen overal veilig en op tijd de boodschappen te bezorgen. Aan het eind van de middag zal het in het noorden van het land uitdagend worden, maar we hebben vertrouwen in onze bezorgers die door weer en wind bezorgen", zegt topman Michiel Muller.