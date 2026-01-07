Techmedium: China vraagt bedrijven orders bij Nvidia te stoppen

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - De regering van China heeft een aantal technologiebedrijven in het land verzocht bestellingen van H200-chips bij het Amerikaanse Nvidia stop te zetten. Dat meldt het nieuwsmedium voor de techsector The Information op basis van ingewijden. Beijing wil de bedrijven mogelijk verplichten Chinese chips voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te kopen.

Eind vorig jaar stond de Amerikaanse president Donald Trump Nvidia weer toe om H200-chips aan China te verkopen. De regering van de VS stelde als voorwaarde dat ze 25 procent van de opbrengsten mocht inhouden.

De H200 van Nvidia geldt als de op één na krachtigste grafische processor die het techbedrijf verkoopt voor de ontwikkeling van AI. De VS legden chipbedrijven, waaronder Nvidia, de afgelopen jaren juist beperkingen op voor de export van geavanceerde AI-chips naar China. Daarmee wilden de Amerikanen voorkomen dat China de VS voorbijstreeft op het gebied van hoogwaardige technologie, uit angst dat dit de nationale veiligheid aantast.