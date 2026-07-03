AEX sluit handelsweek hoger, chipbedrijven bij winnaars

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een plus het weekend ingegaan. De chipbedrijven stonden bij de grootste stijgers en lieten daarmee herstel zien na de koersverliezen van de afgelopen dagen.

De markten worstelden eerder deze week met de vraag of de door AI aangestuurde opmars in het tweede kwartaal niet te ver is doorgeschoten. Beleggers verschuiven hun aandacht nu naar de publicaties van bedrijfsresultaten voor het volgende signaal of de enorme investeringen in AI-infrastructuur zich zullen vertalen in winst. ASML, ASMI en Besi stegen tot 4,2 procent. Donderdag zakten de chipbedrijven nog bijna 7 procent.

De AEX-index sloot 1 procent hoger op 1083,18 punten. Een dag eerder eindigde de hoofdindex op het Damrak nog een fractie lager. De MidKap kreeg er vrijdag 1,7 procent bij tot 1094,95 punten. Ook elders in Europa waren plussen te zien. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,8 procent.