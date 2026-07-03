ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX sluit handelsweek hoger, chipbedrijven bij winnaars

Economie
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 17:48
anp030726156 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een plus het weekend ingegaan. De chipbedrijven stonden bij de grootste stijgers en lieten daarmee herstel zien na de koersverliezen van de afgelopen dagen.
De markten worstelden eerder deze week met de vraag of de door AI aangestuurde opmars in het tweede kwartaal niet te ver is doorgeschoten. Beleggers verschuiven hun aandacht nu naar de publicaties van bedrijfsresultaten voor het volgende signaal of de enorme investeringen in AI-infrastructuur zich zullen vertalen in winst. ASML, ASMI en Besi stegen tot 4,2 procent. Donderdag zakten de chipbedrijven nog bijna 7 procent.
De AEX-index sloot 1 procent hoger op 1083,18 punten. Een dag eerder eindigde de hoofdindex op het Damrak nog een fractie lager. De MidKap kreeg er vrijdag 1,7 procent bij tot 1094,95 punten. Ook elders in Europa waren plussen te zien. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,8 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Zoveel spaargeld hebben mensen van jouw leeftijd

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Zelfs binnen zijn eigen kamp beschouwen steeds meer mensen Trump als gestoord.

159831697_m

Je WhatsApp-foto krijgt een groene stip. Zo zet je hem uit voordat iedereen ziet dat je online bent

anp 471293804

Haal deze spullen direct uit de auto bij heet weer

109047838_m

Dit is quishing: de nieuwe QR-code-truc waar ook ervaren internetgebruikers intrappen

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

Loading