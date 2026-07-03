Zoveel spaargeld hebben mensen van jouw leeftijd

Gemiddeld loopt het spaargeld van Nederlanders keurig op met de leeftijd, van enkele duizenden euro’s tot tienduizenden bij 65‑plussers. Maar wie naar de mediaan kijkt, ziet een veel ongemakkelijker werkelijkheid: de doorsnee spaarder blijft mijlenver achter bij de koplopers.

Hoeveel staat er nu gemiddeld op de spaarrekening van Nederlanders, per leeftijdsgroep? Recente cijfers op basis van CBS‑data laten een duidelijk patroon zien: het spaargeld groeit met de leeftijd, maar niet iedereen liftt even hard mee. Hieronder de belangrijkste bedragen in één overzichtelijke tabel.

Tabel: gemiddeld spaargeld per leeftijdsgroep (huishoudens)

Leeftijd hoofdkostwinner Gemiddeld spaargeld Mediaan spaargeld Tot 25 jaar € 10.800 € 3.400 25–35 jaar € 23.700 € 9.800 35–45 jaar € 35.700 € 15.200 45–55 jaar € 55.300 € 23.300 55–65 jaar € 73.800 € 31.400 65–75 jaar € 76.600 € 35.600 75–85 jaar € 75.000 € 34.800 Ouder dan 85 jaar € 70.700 € 33.000

Het gaat hier uitsluitend om bank‑ en spaartegoeden, dus zonder beleggingen of overwaarde van een eigen woning. De bovenste rij laat zien dat jonge huishoudens gemiddeld al een vijfcijferig bedrag opzij hebben gezet, terwijl de middengroepen en ouderen richting de vijf tot zeven tienduizend euro gaan.

Wat deze tabel wél en niet vertelt

Een tabel met cijfers oogt geruststellend, maar de onderliggende verdeling is allesbehalve gelijkmatig: het gemiddelde spaargeld per leeftijdsgroep wordt opgetrokken door een minderheid met grote reserves, terwijl de doorsnee Nederlander het moet doen met een veel kleinere buffer.

Wie de rij bedragen per leeftijd bekijkt – van ruim tienduizend euro spaargeld bij jonge huishoudens tot bijna driekwart ton rond de pensioenleeftijd – ziet een keurige curve omhoog, maar die gemiddelde lijn maskeert de werkelijkheid van de mediaan: daar komt een groot deel van de bevolking niet in de buurt van de ‘adviesbuffers’ van Nibud en banken. Juist die kloof tussen gemiddelde en doorsnee maakt de tabel interessant: hij laat zien dat het verhaal over “de spaarder” vooral gaat over een kleine groep die het goed voor elkaar heeft, terwijl de meerderheid met een fragiele, soms nauwelijks bestaande financiële veiligheidsspeling leeft.

Wie zichzelf alleen langs het gemiddelde legt, kan zich rijk rekenen – de vraag is niet hoeveel je leeftijdsgroep gemiddeld spaart, maar of jouw buffer een paar maanden tegenslag écht kan opvangen.