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Je WhatsApp-foto krijgt een groene stip. Zo zet je hem uit voordat iedereen ziet dat je online bent

Tech, AI, auto
door Nina van der Linden
vrijdag, 03 juli 2026 om 11:02
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Nu kun je op WhatsApp nog relatief onzichtbaar scrollen. Maar daar lijkt binnenkort een einde aan te komen. In een nieuwe testversie van WhatsApp duikt een opvallende nieuwe feature op: een felgroene stip op je profielfoto zodra je actief bent.
En dat zorgt nu al voor opgetrokken wenkbrauwen. Tot nu toe moest je het gesprek van iemand echt openen om te zien of diegene online was. Dat systeem lijkt plaats te maken voor iets dat meer weg heeft van een digitale knipperlichtinstallatie.
De testfunctie, waarover onder andere de Duitse techsite Chip schrijft, laat geselecteerde gebruikers in de bètaversie van Android een groene indicator zien direct op de profielfoto van actieve contacten.

Meta schuift je privacy weer een stapje opzij

Achter de verandering zit Meta Platforms, dat al langer experimenteert met het zichtbaarder maken van online aanwezigheid in zijn apps.
Volgens de eerste signalen is dit onderdeel van een bredere herinrichting van het contactenscherm. Online-status moet sneller en prominenter zichtbaar worden.
Klinkt handig. Maar in de praktijk voelt het voor veel gebruikers vooral als: altijd bereikbaar moeten zijn. Wat technisch een kleine UI-aanpassing lijkt, kan sociaal een groot effect hebben.
Geen “ik heb het nog niet gezien”-excuses meer. Geen rustige leesmodus zonder verwachtingen. En vooral: minder ruimte om even níét te reageren.
De angst zit ‘m niet in de stip zelf, maar in wat hij suggereert: jij bent er, dus waarom reageer je niet?

Maar er is een ontsnapping

Helemaal machteloos ben je niet. De functie lijkt vooralsnog te werken binnen bestaande privacy-instellingen van WhatsApp. Wie zijn online-status nu al afschermt, houdt vermoedelijk ook de groene indicator buiten beeld.
Zo doe je dat straks waarschijnlijk:
- Ga naar Instellingen
- Open Privacy
- Pas “Laatst gezien en online” aan
- Kies bij voorkeur voor “Niemand” of strengere beperkingen
Daarmee beperk je niet alleen je zichtbaarheid van online-status, maar ook de kans dat je profielfoto straks verandert in een soort verkeerslicht.

Bètatest

Belangrijk detail: het gaat nog om een bètatest. Niet iedereen ziet de groene stip, en het is nog niet zeker of en wanneer deze functie wereldwijd wordt uitgerold.
Maar de richting waarin Meta wil gaan is helder. Meer zichtbaarheid en dus meer sociale druk. Of zoals sommige testers het al ervaren: WhatsApp wordt minder een chatapp en meer een “je moet nu antwoorden”-systeem.

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