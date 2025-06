AEX sluit hoger na meevallend Amerikaans banenrapport

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag hoger geëindigd. Beleggers verwerkten het belangrijke Amerikaanse banenrapport, waaruit naar voren kwam dat het aantal banen in de Verenigde Staten vorige maand harder was gegroeid dan verwacht. Volgens het rapport van de Amerikaanse overheid kwamen er in mei 139.000 banen bij.

Daarmee is de banengroei in de VS wel flink teruggelopen. Het cijfer over april werd tevens neerwaarts bijgesteld naar 147.000. Het lijkt erop dat werkgevers in de VS terughoudend zijn met het ontslaan van werknemers vanwege de onzekerheid door het wisselvallige beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder deze week meldde loonstrookverwerker ADP nog dat de banengroei in de Amerikaanse private sector in mei op het laagste niveau in meer dan twee jaar is uitgekomen.

De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 929,93 punten. De MidKap steeg een fractie naar 891,56 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent. Die in Frankfurt daalde 0,1 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse export en de industriële productie in april.