Halsema denkt aan hardere maatregelen op 'onhoudbare' Koningsdag

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil de viering van Koningsdag verder beperken. In een interview met AT5 zegt ze dat "we aan stevigere maatregelen moeten gaan denken, omdat het onhoudbaar wordt".

Halsema reageert bij AT5 op een intern rapport van Ambulance Amsterdam waarover de lokale omroep vrijdag berichtte. Volgens de ambulancedienst was het aantal meldingen op Koningsdag onbeheersbaar en stonden er tientallen spoedmeldingen in de wacht.

Halsema, die het rapport zelf nog niet heeft ingezien, zegt erover dat het haar niet verbaast. "We voelen dit al heel lang aankomen." Volgens haar is de binnenstad van Amsterdam ondanks oproepen aan mensen van buitenaf om niet naar de hoofdstad te komen "overlopen" tijdens Koningsdag.

"En wat ook heel zorgelijk is, afgezien van de hoeveelheid mensen - en dat is waar volgens mij ook de ambulancedienst voor waarschuwt - is het alcoholgebruik", zegt de burgemeester verder tegen AT5.