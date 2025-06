Mountainbikester Pieterse wint opnieuw shortrace

LEOGANG (ANP) - Puck Pieterse heeft ook bij haar tweede mountainbikewedstrijd van dit jaar de shortrace gewonnen. Dat deed de wereldkampioene over de langere afstand in het Oostenrijkse Leogang. Twee weken geleden was ze in het Tsjechische Nove Mesto ook al de beste in de korte wedstrijd, maar verhinderde een lekke band een goede klassering in de hoofdrace waarin ze slechts als dertiende eindigde.

In Leogang reed ze in de vijfde van acht ronden weg bij haar concurrentes. De Nieuw-Zeelandse Samara Maxwell werd tweede, de Zwitserse Nicole Koller derde.

"Het ging goed vandaag. Het is een heel ander parcours dan twee weken geleden, toen het op een sprint aankwam", vertelde de Amersfoortse in het flashinterview. "Ik heb goede herinneringen aan Leogang, ik won hier mijn eerste wedstrijd in de categorie onder 23 jaar."