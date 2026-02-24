AEX sluit hoger na onzekerheid over handelsbeleid VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is dinsdag licht hoger de handelsdag uitgegaan. Beleggers bleven het wel voorzichtig aandoen na de onzekerheid rond het handelsbeleid van Donald Trump. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zette een streep door veel van de importheffingen van de president en hij kondigde daarop nieuwe wereldwijde heffingen aan.

Sinds dinsdag zijn deze nieuwe tijdelijke tarieven van 10 procent op buitenlandse goederen van kracht. Trump dreigde de heffing afgelopen weekend op te hogen tot 15 procent, maar gaf hier nog geen officieel bevel voor. Maandag zorgden de ontwikkelingen nog voor een domper op de Europese aandelenmarkten. Ook Wall Street daalde scherp.

De Europese beurzen veerden een dag later echter weer wat op. De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 1019,87 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, steeg 0,3 procent tot 1021,98 punten. De beurs in Frankfurt daalde een fractie. De beurs in Parijs won 0,3 procent. Londen noteerde bij het slot een fractie hoger.

Ozempic

Onder meer de chipbedrijven Besi (plus 2,5 procent), ASML (plus 1,1 procent) en ASMI (plus 0,9 procent) hoorden bij de stijgers in de Amsterdamse hoofdindex. De banken ING en ABN AMRO gingen omlaag, met minnen van 1,5 en 3,7 procent.

In de MidKap eindigde Galapagos bovenaan met een plus van 4,1 procent. De biotechnoloog zag de omzet en winst stijgen in 2025. Volgens topman Henry Gosebruch was 2025 een belangrijk jaar voor Galapagos, waarin beslissingen werden genomen over een nieuwe strategische koers. Zo kondigde Galapagos aan de celtherapieactiviteiten af te bouwen en de vestigingen in Leiden, Bazel, Princeton, Pittsburgh en Shanghai te sluiten. Die afbouw verloopt volgens het bedrijf volgens planning.

Novo Nordisk verloor 3,1 procent in Kopenhagen. De Deense farmaceut is van plan om volgend jaar zijn prijzen in de Verenigde Staten flink te verlagen voor zijn succesvolle medicijnen Ozempic en Wegovy. Het bedrijf heeft moeite om een groter aandeel in de obesitasmarkt terug te winnen. Volgens Novo Nordisk maakt de prijsverlaging het mogelijk om meer patiënten te bereiken.