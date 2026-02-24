Von der Leyen: er zijn andere opties voor lening Oekraïne

KYIV (ANP) - Oekraïne krijgt hoe dan ook een lening van 90 miljard euro van de EU, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De lening is eind december door 27 EU-regeringsleiders goedgekeurd. "Zij hebben hun woord gegeven. Dit woord kan niet worden gebroken", benadrukte Von der Leyen dinsdag op een persconferentie in Kyiv. "We hebben verschillende opties en die zullen we gebruiken", zei de politica zonder andere opties te noemen.

Von der Leyen heeft in Kyiv 100 miljoen euro toegezegd om Oekraïne de koude winter door te helpen. Daarnaast maakt de EU 920 miljoen euro vrij om het Oekraïense energiesysteem te repareren en te stabiliseren voor de komende twee winters.

Een datum voor toetreding van Oekraïne tot de EU wilde ze niet geven. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat Oekraïne in 2027 lid van de EU wordt. "De datum die u heeft vastgesteld, is uw streefdatum", zei Von der Leyen tegen Zelensky. De Commissie blijft het toetredingsproces ondersteunen, voegde ze eraan toe.