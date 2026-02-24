ECONOMIE
Slowakije: weer olie via Droezjba-pijpleiding vanaf donderdag

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 18:26
anp240226193 1
BRATISLAVA (ANP/AFP) - Slowakije verwacht donderdag weer Russische olie te ontvangen via de Droezjba-oliepijplijn. Die aanvoerlijn via Belarus en Oekraïne naar onder meer Slowakije, Hongarije en Tsjechië raakte in januari beschadigd, waarna de olielevering werd gestaakt. Zowel Oekraïne als Rusland legt de verantwoordelijkheid voor die aanval bij de ander.
In met name Hongarije en Slowakije werd verbolgen gereageerd op het staken van de olieaanvoer. Zo dreigde de Hongaarse premier Viktor Orbán de EU-miljardenlening aan Oekraïne te blokkeren als Kyiv niet stopt met het vermeende uitstellen van het herstellen van de pijpleiding. Volgens Boedapest zou Kyiv daartoe politieke motieven hebben. Slowakije stelde op zijn beurt de energienoodhulp aan Oekraïne te staken als de olietoevoer niet snel zou worden hervat.
Volgens het Slowaakse ministerie van Economische Zaken lichtte Oekraïne niet toe waarom de leveringen zo lang uitbleven.
