Pedersen wint openingsrit Ronde van Denemarken

RØNNE (ANP) - Mads Pedersen heeft dinsdag de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. Het was een rit van Nexø naar Rønne over 178 kilometer. De Deen van Lidl-Trek won de sprint van een kopgroep van negen renners voor de Slowaak Lukas Kubis en landgenoot Niklas Larsen.

Pedersen, die zijn tiende zege van het seizoen boekte, had veel hulp van zijn land- en ploeggenoot Mattias Skjelmose, die in de slotkilometer het gat naar de kort ervoor ontsnapte Belg Victor Vercouillie dichtreed.

In de slotfase moest er drie keer worden geklommen op de Helligpeder, een kort venijnig hellinkje. Na de laatste keer was het nog 23 kilometer naar de finish. Twee Deense vluchters, Julius Johansen en Magnus Bak Klaris, slaagden er niet in hun voorsprong te behouden. Een groep achtervolgers, met onder anderen Pedersen en Skjelmose, sloot 10 kilometer voor de finish aan. In de sprint was oud-wereldkampioen Pedersen duidelijk te sterk voor de rest. De renner van Lidl-Trek bereidt zich in eigen land voor op de Vuelta, die over anderhalve week begint.

Slotrit zaterdag

Voor Fabio Jakobsen, die zijn eerste wedstrijd reed sinds eind maart, ging het nog te hard. De sprinter van Picnic PostNL onderging in april een operatie aan een beknelling in de bekkenslagader in beide benen en finishte in een groep op ruime achterstand van ritwinnaar Pedersen.

Ook woensdag staat er een grotendeels vlakke rit op het programma, donderdag volgt een individuele tijdrit. De Ronde van Denemarken eindigt zaterdag.