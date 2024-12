AEX sluit iets lager in aanloop naar rentebesluit ECB

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag iets lager geëindigd. Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs deden het rustig aan in aanloop naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank donderdag. Beleidsmakers van de ECB besluiten dan of de rente in de eurozone opnieuw wordt verlaagd.

Naar verwachting verlaagt de ECB de rente met een kwart procentpunt. Dat zou dan de vierde keer dit jaar zijn dat de centrale bank in Frankfurt dit doet. De centrale bank in Frankfurt wil met de lagere leenkosten de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen stimuleren om de economie van de eurozone te steunen.

De AEX-index sloot 0,2 procent lager op 893,42 punten. De MidKap eindigde 0,4 procent lager op 873,14 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 1,1 procent.