Klever stuurt geen ambtenaar naar gesprek Kamerleden over Syrië

DEN HAAG (ANP) - Minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp) heeft het verzoek van de Tweede Kamer afgewezen om een ambtenaar van haar ministerie mee te laten doen aan een informatief gesprek over de humanitaire situatie in Syrië. Het ministerie vindt de timing "ongelukkig" door de "bredere discussie" op dit moment over de terugkeer van Syrische vluchtelingen. Het ministerie wil voorkomen dat de betreffende ambtenaar onderdeel wordt van de "politieke dynamiek".

De vraag of vluchtelingen veilig terug kunnen keren naar Syrië speelt weer in politiek Den Haag sinds de coalitiepartijen in oktober een asielpakket hebben afgesloten. Hierin hebben zij onder meer afgesproken om te bekijken of het mogelijk is om Syrische vluchtelingen terug te sturen naar veilige gebieden. Dat kan alleen als ambtenaren van Buitenlandse Zaken in een politiek onafhankelijk advies vaststellen dat delen van het land veilig zijn. Op verzoek van de coalitie werken de ambtenaren versneld aan een advies hierover.

Afgelopen weekend is de discussie over veilige terugkeer nog actueler geworden door de val van het Assad-regime. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet een beslisstop van zes maanden ingesteld voor asielaanvragen van Syriërs. Volgens asielminister Marjolein Faber kunnen asielaanvragen niet zorgvuldig worden beoordeeld, omdat veel nog onduidelijk is over de situatie in het land.

Het gesprek tussen Kamerleden en deskundigen wordt woensdagochtend gehouden. Hierbij zullen onder meer vertegenwoordigers van Instituut Clingendael en de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR aanwezig zijn. Het komt regelmatig voor dat ambtenaren worden uitgenodigd bij zulke gesprekken met experts. Dat een ministerie zo'n uitnodiging afwijst, is ongebruikelijk.