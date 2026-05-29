AEX sluit licht lager, bouwbedrijf BAM uitblinker op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag op de laatste handelsdag van mei met een klein verlies gesloten. Bij de bedrijven op de Amsterdamse beurs was bouwer BAM een opvallende stijger dankzij een koopadvies van beleggingsadviseur Oddo BHF.

BAM won 16,6 procent in de MidKap. Oddo BHF haalde het bedrijf van de verkooplijst en zette BAM op zijn kooplijst. Daarbij werd onder meer gewezen op verbetering van de winstgevendheid van BAM bij zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Oddo BHF verhoogde ook het koersdoel voor BAM. Branchegenoot Heijmans liftte mee en steeg bijna 5 procent bij de middelgrote fondsen op het Damrak.

De AEX eindigde 0,2 procent lager op 1034,93 punten. Over de hele maand mei werd een winst van ruim 2 procent geboekt. Maandag sloot de hoofdgraadmeter nog op de hoogste slotstand ooit.

De MidKap won 1 procent tot 1095,57 punten. De beurzen in Londen en Parijs gingen licht omlaag. De DAX-index in Frankfurt won een fractie. De Duitse inflatie is volgens voorlopige cijfers in mei gedaald naar 2,6 procent op jaarbasis, onder meer door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp waardoor tanken goedkoper werd.

ABN AMRO was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,6 procent. De bank heeft het aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro afgerond. ING won 0,8 procent. Bierbrouwer Heineken was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van 2,3 procent.

In de MidKap was metalengroep AMG Critical eveneens een winnaar met een plus van meer dan 5 procent dankzij een verhoging van het koersdoel door zakenbank Citi. Speciaalchemieconcern Corbion was de grootste daler met een koersverlies van 4,4 procent.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein leverde Acomo 7,6 procent aan beurswaarde in. De noten-, kruiden- en zadenhandelaar werd door ING van de kooplijst gehaald.

De olieprijzen zakten tot 1,9 procent door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers.