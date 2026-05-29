ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hij kan het nog: Olav Kooij sprint naar etappezege in Boucles de la Mayenne

Sport
door Peter Janssen
vrijdag, 29 mei 2026 om 18:29
bijgewerkt om vrijdag, 29 mei 2026 om 18:43
anp290526165 1
 Wielrenner Olav Kooij heeft niet lang op zijn eerste ritzege bij zijn nieuwe ploeg hoeven wachten. De Nederlandse sprinter van Decathlon CMA CGM won de tweede rit in de vierdaagse koers Boucles de la Mayenne.
De 24-jarige Nederlander was de snelste in een massasprint in een etappe van Saint-Berthevin naar Château-Gontier-sur-Mayenne. Hij kwam na het vorige seizoen over van Visma - Lease a Bike, maar moest door een virusinfectie lang wachten op zijn eerste wedstrijd. Hij debuteerde donderdag voor zijn nieuwe ploeg. Decathlon haalde Kooij met als doel de groene trui te winnen in de Tour de France, die over ruim een maand begint in Barcelona.
Julius Johansen (UAE Emirates-XRG) blijft het algemeen klassement aanvoeren. Zaterdag wacht een heuvelachtige etappe van 215 kilometer naar Pré-en-Pail en zondag volgt een golvende slotrit naar Laval.
loading

POPULAIR NIEUWS

82252345 l normal none

Wat je (niet) moet doen bij onweer

generated-image (1)

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

putin-alina-ap-getty

Poetin haat het Westen – maar laat zijn geheime kinderen door nannies opvoeden als Europeanen

191719844_m

Gek genoeg piekt op deze leeftijd je behoefte aan seks

ANP-524173663

Voor de mensen thuis: Vlucht Brekelmans (VVD) naar Canada kostte 180.000 euro

85180460_m

Barbecue 'cavemanstyle' is lekker, maar ontzettend dom

Loading