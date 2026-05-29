Hij kan het nog: Olav Kooij sprint naar etappezege in Boucles de la Mayenne

Wielrenner Olav Kooij heeft niet lang op zijn eerste ritzege bij zijn nieuwe ploeg hoeven wachten. De Nederlandse sprinter van Decathlon CMA CGM won de tweede rit in de vierdaagse koers Boucles de la Mayenne.

De 24-jarige Nederlander was de snelste in een massasprint in een etappe van Saint-Berthevin naar Château-Gontier-sur-Mayenne. Hij kwam na het vorige seizoen over van Visma - Lease a Bike, maar moest door een virusinfectie lang wachten op zijn eerste wedstrijd. Hij debuteerde donderdag voor zijn nieuwe ploeg. Decathlon haalde Kooij met als doel de groene trui te winnen in de Tour de France, die over ruim een maand begint in Barcelona.

Julius Johansen (UAE Emirates-XRG) blijft het algemeen klassement aanvoeren. Zaterdag wacht een heuvelachtige etappe van 215 kilometer naar Pré-en-Pail en zondag volgt een golvende slotrit naar Laval.