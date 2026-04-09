AEX sluit met kleine winst na dag van onzekerheid over bestand

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een bescheiden winst gesloten. Een dag eerder noteerde de AEX-index nog stevige winsten doordat beleggers opgelucht reageerden op een staakt-het-vuren dat de Verenigde Staten, Israël en Iran aankondigden. Maar er is veel onzekerheid rond die wapenstilstand.

De AEX-index steeg 0,1 procent tot 1005,12 punten, na eerder op de dag nog op verlies te hebben gestaan. De MidKap eindigde een fractie lager op 1101,53 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,3 procent en de DAX in Frankfurt ging 1,4 procent omlaag.

Beleggers bleven op hun hoede vanwege de situatie in het Midden-Oosten, want het bestand van twee weken lijkt broos. Zo beklaagde Iran zich meermaals omdat Israël aanvallen bleef uitvoeren op Libanon. Volgens Teheran is afgesproken dat Libanon ook onder de wapenstilstand valt. Ook is de Straat van Hormuz nog steeds grotendeels afgesloten voor scheepvaart.